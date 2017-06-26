Заполярные приставы приглашают на бесплатную юридическую консультацию

27 Июня 2017 года, 14:13

30 июня 2017 года Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области приглашает жителей области на день бесплатной юридической помощи, проводимый совместно с Мурманским региональным отделением «Ассоциации юристов России» и Общественным советом при УФССП России по Мурманской области. Цель мероприятия – проведение работы по правовому просвещению и консультированию населения Мурманской области.

День бесплатной юридической помощи будет проходить на следующих «площадках»:

1. Мурманский арктический государственный университет (МАГУ), аудитория 208 (2-ой этаж) (г. Мурманск, ул. Егорова, д.15). Время приема с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00;

2. Приёмная граждан правительства Мурманской области (г. Мурманск, пр. Ленина, д.75, 1-ый подъезд, каб. 13). Время приема с 11:00 до 12:00;

3. Общественная приёмная партии Единая Россия (г. Мурманск, пр-кт Ленина, д.88). Время приема с 15:00 до 17:00;

4. Приёмная Мурманского регионального отделения «Ассоциации юристов России» (г. Мурманск, ул. Книповича, д.23а). Время приема с 15:00 до 17:30;

5. Адвокатский кабинет (г. Апатиты, ул. Ферсмана, д.32а). Время приема с 14:00 до 18:00;

6. В помещении 305 ВСО СК (пос. Алакуртти, в/ч 34667). Время приема с 13:00 до 17:00;

7. Общественная приёмная партии Единая Россия (г. Североморск, ул. Сафонова, д.13). Время приема с 15:00 до 17:00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие право на получение бесплатной юридической помощи (в соответствии со ст. 20 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»), документы, относящиеся к существу обращения.