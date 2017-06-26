Ростелеком представил облачные сервисы предпринимателям Мурманской области

27 Июня 2017 года, 14:40

АПАТИТЫ/ 27 июня – Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» принял участие во встрече президента Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области с представителями бизнес-сообщества городов Апатиты, Кировска и прилегающих территорий.

Целью мероприятия явилась координация и повышение степени взаимодействия предприятий и организаций различных секторов экономики.

Руководитель группы продуктов и маркетинга Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Голиков рассказал на встрече о преимуществах облачных услуг, позволяющих компаниям более эффективно использовать средства при осуществлении предпринимательской деятельности.

Участники мероприятия познакомились с одной из самых передовых услуг «Ростелекома» - облачным видеонаблюдением. «Видеокомфорт» дает возможность контролировать ситуацию в офисе или на объекте из любой точки мира, где есть интернет. Наблюдать за происходящим можно через веб-браузер или мобильное приложение на любом смартфоне. Информация с камер хранится от трех до 30 дней в дата-центрах «Ростелекома» в зашифрованном виде.

Также была представлена услуга «Виртуальный ЦОД», позволяющая вместо закупки и обслуживания собственного серверного оборудования запускать и управлять виртуальными машинами на облачной платформе «Ростелекома». «Виртуальный ЦОД» помогает заказчикам решить задачи размещения информационных систем в облаке с меньшими затратами.

Еще один уникальный сервис «Ростелекома», ориентированный как на крупных корпоративных клиентов, так и на компании среднего и малого бизнеса - «Виртуальное хранилище». Уникальность этой услуги заключается в том, что она разрешает выделить для размещения информации десятки и даже сотни терабайт дискового пространства за считанные минуты. «Ростелеком» гарантирует сохранность и конфиденциальность размещенных данных, что подтверждено аттестатом национальной облачной платформы. У каждого клиента есть широкие функциональные возможности по настройке этого сервиса: он может создавать публичные и приватные контейнеры для размещения различных видов информации, управлять правами доступа к данным, интегрировать корпоративные приложения с облаком.

Презентована на мероприятии была «Мобильная связь» от «Ростелекома». Она предлагает крупным корпоративным клиентам комплексные, индивидуально разработанные пакеты с гибкой системой скидок, объединяющие мобильную связь и основные услуги (фиксированная телефония, доступ в интернет, VPN и пр.).

«Наша компания постоянно развивает свои продукты, чтобы предприниматели могли вести свой бизнес с меньшими затратами. Наши сервисы не требуют специализированного программного обеспечения, а доступ в «облака» возможен с любого устройства с выходом в интернет. Начать пользоваться облачной услугой можно после нескольких кликов мыши, к тому же, многие из наших сервисов можно совершенно бесплатно протестировать», - отметил Александр Голиков.

В процессе общения среди предпринимателей также были рассмотрены основные аспекты тарифной политики в Мурманской области, проблемные вопросы внедрения нового порядка применения контрольно-кассовой техники в режиме онлайн, а также система безопасности для торговых точек и других объектов структуры малого и среднего бизнеса.