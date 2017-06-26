Мессенджер Telegram стал самым популярным приложением AppStore

27 Июня 2017 года, 15:00

РОССИЯ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – На фоне споров о возможной блокировке, кросс-платформенный мессенджер Telegram занял первое место в рейтинге бесплатных приложений российского AppStore. Об этом сообщают «Известия». Только за прошедшие сутки мессенджер поднялся с седьмого на первое место, обогнав WhatsApp и «ВКонтакте».

Существенно поднялся Telegram и в Play Market, однако в магазине приложений от Google он занимает лишь 20-е место. Отмечается, что за неделю мессенджер поднялся на 11 позиций.

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