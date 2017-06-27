«ИТ Консалтинг» заключил договор о сотрудничестве с компанией «Парус – Национальные Реформы»

27 Июня 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 27 июня – ООО «ИТ Консалтинг» (входит в группу «IT Полюс») заключил договор о сотрудничестве с компанией «Парус – Национальные Реформы».

ООО «Парус – Национальные Реформы» – российская консалтинговая компания, более 11 лет работающая в сфере государственного управления социальной сферой, в том числе здравоохранения.

Компания выполняет работы, связанные с совершенствованием нормативной правовой и методической базы, разработкой или оптимизацией отраслевых программ (проектов), внедрением автоматизированных информационных систем, проводит исследования различного профиля.

В Учебном центре компании проходят повышение квалификации и профессиональную переподготовку государственные гражданские служащие, а также медицинские работники.

ООО «Парус – Национальные Реформы» обладает лицензией на осуществление образовательной деятельности, каждый курс повышения квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией слушателей и выдачей удостоверения установленного образца.

Обучение ведётся в различных форматах: в очном (в Учебном центре либо по месту нахождения заказчика); в дистанционном формате (с использованием собственной системы дистанционного обучения).

Подробнее о направлениях и вариантах обучения на базе ООО «Парус – Национальные Реформы» можно узнать по телефонам: (812) 244-71-33 (Санкт-Петербург) и (8152) 69-27-00 (Мурманск).