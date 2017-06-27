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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске ремонтируют ливневую канализацию
 
 
 
 
27 Июня 2017 года, 16:28

В Мурманске ремонтируют ливневую канализацию


МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Содержание улично-дорожной сети города Мурманска, в том числе системы водоотвода общей протяженностью 121 километр, выполняет ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

Работа по подготовке к следующему паводковому периоду продолжается все лето. Специалисты инспектируют сети, чистят лотки ливневой канализации и водоотводные каналы, ремонтируют поврежденные участки труб.

Сегодня сотрудники Управления дорожного хозяйства заканчивают восстановление поврежденного участка ливневой канализации на проспекте Героев-североморцев, 9 корп.1.

«Этот участок проходит между жилыми домами и детским садом, собирает ливневые воды с зеленой зоны. Замена трубы уже произведена, сегодня проводится завершающая стадия ремонта - обратная засыпка грунта», – рассказала заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Галина Бальбус.

В ближайшие дни работы продолжатся на проезде Связи и улице Баумана. Для оперативности промывочных работ используют новую стержневую очистную машину для промывки и очистки ливневой канализации и дренажных систем города.

АГМ

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