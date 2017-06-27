В Мурманске ремонтируют ливневую канализацию

МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Содержание улично-дорожной сети города Мурманска, в том числе системы водоотвода общей протяженностью 121 километр, выполняет ММБУ «Управление дорожного хозяйства».
Работа по подготовке к следующему паводковому периоду продолжается все лето. Специалисты инспектируют сети, чистят лотки ливневой канализации и водоотводные каналы, ремонтируют поврежденные участки труб.
Сегодня сотрудники Управления дорожного хозяйства заканчивают восстановление поврежденного участка ливневой канализации на проспекте Героев-североморцев, 9 корп.1.
«Этот участок проходит между жилыми домами и детским садом, собирает ливневые воды с зеленой зоны. Замена трубы уже произведена, сегодня проводится завершающая стадия ремонта - обратная засыпка грунта», – рассказала заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Галина Бальбус.
В ближайшие дни работы продолжатся на проезде Связи и улице Баумана. Для оперативности промывочных работ используют новую стержневую очистную машину для промывки и очистки ливневой канализации и дренажных систем города.
АГМ