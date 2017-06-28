В Мурманск из губы Андреева доставлена первая партия отработавшего ядерного топлива

28 Июня 2017 года, 08:15

МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Минувшим вечером в Мурманск прибыло многофункциональное судно-контейнеровоз «Россита». На борту теплохода – девять транспортных упаковочных контейнеров, в которых находятся чехлы с тепловыделяющими сборками из губы Андреева. Выгрузка ТВС на объекте была произведена в мае 2017 года.

Как рассказал журналистам Начальник отдела координации и реализации международных программ Госкорпорации «Росатом» Анатолий Григорьев, примерно через месяц из губы Андреева будет вывезена вторая партия в количестве пяти ТУКов. Сразу после этого из Мурманска с площадки Атомфлота в ПО «Маяк» отправится первый эшелон с отработавшим ядерным топливом.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и РАО, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи.