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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске наградили работников в сфере молодёжной политики
 
 
 
 
28 Июня 2017 года, 08:25

В Мурманске наградили работников в сфере молодёжной политики


МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялось награждение специалистов, работающих в  сфере молодежной политики города Мурманска. Мероприятие было приурочено ко Дню молодежи России. В торжественной церемонии принял участие глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

«Поддержка молодежного движения, инициатив и устремлений – одна из важнейших задач работы администрации, – отметил Андрей Сысоев.  – Именно от молодых людей зависит будущее города и перспективы его развития».

17 июня исполнилось 25 лет со дня официального становления государственной молодёжной политики в Мурманской области. В настоящий момент в муниципальных учреждениях по работе с молодежью трудятся более 120 сотрудников. Не один городской праздник не проходит без их участия: от написания сценария, до непосредственного участия в номерах.

В рамках торжественного мероприятия муниципальные служащие комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска и муниципальных учреждений молодежной политики, были награждены благодарственными письмами главы администрации города Мурманска, Совета депутатов Мурманска, Мурманской областной Думы, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям.

АГМ

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