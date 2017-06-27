За липовые беременности кандалакшский врач получил условный срок

28 Июня 2017 года, 08:40

КАНДАЛАКША/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше вынесли приговор врачу акушеру-гинекологу, обвиняемого в получении взятки и служебном подлоге. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, мужчина дважды внёс в официальные документы сведения о несуществующей в реальности беременности и получил при этом взятку в общем размере 30 тысяч рублей. Женщины намеревались использовать подложные сведения по месту работы для улучшения условий труда и запрета на увольнение работодателем.

Подсудимый вину по предъявленному обвинению признал полностью, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Приговором Кандалакшского районного суда врач акушер-гинеколог осуждён 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.