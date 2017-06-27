В России может появиться звание почётного гражданина страны

28 Июня 2017 года, 09:15

РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – В России разработают законопроект по введению института почётных граждан страны. О планах сообщил сенатор Вячеслав Тимченко.

«Сейчас есть звание «Герой России» — это прекрасная награда, но не все могут её получить, не все совершили воинский подвиг во имя родины. Но сколько людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства. А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания», — приводит слова Тимченко «Парламентская газета».

По его мнению, решение о присвоении соответствующих наград будут совместно принимать Госдума и Совет Федерации.