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Главная » НОВОСТИ » В Росатомфлоте объявили победителей конкурса детского рисунка «Полюс «Арктики»
 
 
 
 
28 Июня 2017 года, 09:44

В Росатомфлоте объявили победителей конкурса детского рисунка «Полюс «Арктики»

РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - В конкурсе детского рисунка «Полюс «Арктики», посвященного 40-летию легендарного похода атомного ледокола «Арктика» на Северный полюс, приняли участие 906 юных художников из разных городов, районных центров и поселков России. Детский взгляд на Арктику и атомный ледокольный флот не оставил равнодушным никого из членов конкурсной комиссии.

«Мы не ожидали, что наш конкурс получит такой отклик, - говорит первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Все рисунки абсолютно разные. Одни юные художники воспользовались помощью взрослых, а другие проявили завидную самостоятельность. Мы благодарны всем участникам конкурса за внимание к атомному ледокольному флоту. Лучшие работы обязательно украсят действующие ледоколы Росатомфлота».

Перед конкурсной комиссией стояла непростая задача определить победителей в двух возрастных группах: от 5 до 10 лет и от 11 до 14 лет. В выборе лучших работ жюри конкурса помог известный мурманский художник Дмитрий Новицкий.

По итогам конкурса в возрастной категории от 5 до 10 лет призовые места распределились следующим образом:

 5 2

1 место - Джондоян София, 5 лет (г. Тверь). Рисунок – «Капитан Юрий Кучиев увидел северное сияние»

5 3

2 место – Дмитриенко Полина, 10 лет (г. Магнитогорск). Рисунок – «Надвигаясь на льды»

5 4

3 место – Андреев Федор, 7 лет (г. Санкт-Петербург)

В возрастной категории от 11 до 14 лет:

5 5

1 место – Бочарова Марина, 11 лет (г. Мурманск). Рисунок – «Радостная встреча»

5 6

2 место – Гладкова Ксения, 14 лет (г. Новоуральск). Рисунок – «Покорители Арктики»

5 7

3 место – Красулина Валерия, 12 лет (г. Няндома). Рисунок – «Красавец – ледокол «Сибирь»

5 8

Приз зрительских симпатий достался 11-летней Марии Смирновой из Кирова за работу «Легенды Арктики». Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша принял решение поощрить Марию. Юная художница отправится в рейс на Северный полюс, посвященный 40-летию достижения атомоходом «Арктика» географической точки Северного полюса.

Шестеро лидеров зрительского голосования, проходившего в группе ФГУП «Атомфлот» Вконтакте, будут также отмечены памятными подарками от предприятия (конкурсная комиссия выбрала обладателей 1,2 и 3 места в каждой возрастной категории).

Не остались без внимания и старания кадетов Оренбургского президентского кадетского училища. Ребята прислали на конкурс тематические открытки и альбом об Арктике. Кадеты будут удостоены специального приза генерального директора за лучшую коллективную работу.

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