Мурманский морской торговый порт реализует масштабную программу озеленения территории

28 Июня 2017 года, 09:35

МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - С начала июня на производственной площадке предприятия были высажены более шестидесяти новых хвойных и лиственных деревьев высотой от 3 до 5,5 метров.

Часть растений была выращена специально для рекреационных целей на опытном участке Полярно-альпийского сада-института им. Н.А.Аврорина недалеко от города Апатиты.

Еще 30 пушистых елей в виде эксперимента привезли в Мурманский порт из Санкт-Петербурга сотрудники агротехнической компании «Сервис БиС».

Питерские агротехники давно и успешно занимаются озеленением территорий промышленных и социально-культурных объектов в различных регионах России. Среди клиентов компании – Санкт-Петербургский метрополитен, завод концерна «Hyundai», Санкт-Петербургский «Экспофорум».

Высадка уже взрослых елей на промплощадке Мурманского морского торгового порта проводится в виде эксперимента. Растения были извлечены из грунта по адаптированной канадской технологии вместе с корневым комом при помощи специальной техники. Затем корневая система молодых елей была укрыта специальной сеткой и упакована для длительной транспортировки в корзины.

По словам агротехников, длинный путь от Петербурга до Мурманска, посадочный материал перенес хорошо. Все растения уже высажены в грунт в заранее определенных местах. Сейчас главная задача сотрудников порта – обеспечить регулярный и обильный полив деревьев. Для этого портовики используют специальную поливальную машину.

Функция этих елей не только декоративная, но и защитная. «Живая изгородь» из вечнозеленых растений будет не только обогащать воздух фитонцидами, но и станет препятствовать распространению пыли.

Портовики уже не первый раз проводят особенные акции по озеленению Мурманска. В конце мая прошлого года, к 100-летнему юбилею города, силами работников порта были высажены 100 кустов сирени возле памятника «Ждущей», осенью более 150 новых растений появились в сквере на улице Марата в рамках проекта «Зеленый рекорд». Совсем недавно, в рамках эколого-патриотической акции «Аллея России» работники ПАО «ММТП» посадили сиреневую аллею на пути к памятнику мурманскому «Алеше».

В случае если эксперимент по созданию на территории порта «живых изгородей» из хвойных растений окажется удачным, высадку новых растений портовики продолжат уже осенью текущего года.