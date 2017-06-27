Более 150 объектов коммерческой недвижимости заполярья обеспечены услугами связи Ростелекома

28 Июня 2017 года, 09:53

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - В июне 2017 года Ростелеком обеспечил телекоммуникационными услугами более 150 бизнес-центров и торгово-развлекательных комплексов Мурманской области.

В Заполярной столице волоконно-оптические сети связи построены в таких крупнейших торговых и бизнес-центрах, как ТРЦ: «Северное Нагорное», «Форум» и «Мурманск Молл», гипермаркетах «О'КЕЙ», «Лента» и др.

По словам директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Юлии Бондарович: «Наша компания активно сотрудничает с застройщиками, собственниками зданий и арендаторами, предлагая выгодные условия организации телеком-инфраструктуры. Сегодня уже большая часть коммерческих площадей области охвачена услугами «Ростелекома». Мы готовы приступить к работам по подключению сетей связи на любом этапе строительства объекта. Ресурсы компании позволяют проводить весь комплекс работ: от разработки проектно-сметной документации, подведения к зданию волоконно-оптических линий, монтажа кабельной разводки внутри помещений до подготовки документов для сдачи объекта».

Услуги «Ростелекома» доступны для всех категорий корпоративных клиентов. Для представителей среднего и малого бизнеса актуальны следующие услуги: высокоскоростной интернет, телефония и «Интерактивное ТВ». Для представителей крупных корпоративных клиентов региона востребованными услугами являются «Виртуальный офис», «Аудиоконференция», «Виртуальный ЦОД» и др.

Также совсем недавно «Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию решение по облачному видеонаблюдению – «Видеокомфорт». Оно позволяет выгодно и просто, без глобальных инвестиций, усилить контроль и безопасность бизнеса, позволяя следить за торговыми или техническими помещениями онлайн с любого мобильного устройства и из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Получить подробную информацию об услугах и сервисах «Ростелекома», а также подать заявку на подключение можно на сайте компании www.rt.ru или по номеру 8 800 200 30 00.