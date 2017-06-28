Марина Ковтун сохранила 76 строчку в национальном рейтинге губернаторов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Опубликован национальный рейтинг губернаторов за май-июнь 2017 года. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заняла 76 место из 85 возможных, сохранив свои апрельские позиции.
Лидерами рейтинга стали губернатор Белгородской области Евгений Савченко, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Заочные экспертные опросы проводились с использованием некоторых положений методики Уильяма Гордона («Синектики»). Ключевой являлась установка «Синектики» о повышении уровня оценок в случае привлечения в качестве респондентов не только экспертов узкой специализации, но людей абсолютно разных с профессиональной точки зрения.