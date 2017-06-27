Более ста призывников будут служить на арктических островах

28 Июня 2017 года, 10:40

РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Более 100 человек призванных Архангельским военным комиссариатом в ходе весенней призывной кампании доставлены самолетом военно-транспортной авиации на архипелаг Новая Земля для прохождения военной службы. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По прибытию молодого пополнения на Центральный полигон Российской Федерации специально проведены десятки ознакомительных занятий рассказывающих об их месте службы и особенностях в условиях Арктики, показаны объекты инфраструктура военного городка.

В ближайшее время молодому пополнению предстоит пройти курс молодого бойца и принять Воинскую Присягу.