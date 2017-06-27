Колэнерго напоминает о необходимости соблюдения охранных зон ЛЭП

28 Июня 2017 года, 10:58

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») в ходе регулярных осмотров продолжают выявлять нарушения охранных зон ЛЭП на территориях муниципальных образований. Без согласований с энергетиками в непосредственной близости и под самими линиями электропередачи размещаются автостоянки, гаражи, боксы, складские помещения, контейнерные АЗС, торговые объекты. Значительное количество подобных нарушений выявлено в областном центре и в Кольском районе.

«По нашим письменным обращениям в администрации Мурманска и Колы о нарушениях, выявленных в охранных зонах ЛЭП 35-110 кВ, каких-то видимых действий пока не предпринято, «воз и ныне там», - посетовал главный инженер производственного отделения «Северные электрические сети» Александр Подольский. – Мы вновь и вновь обращаем внимание всех, что любые действия, производимые без согласования с нами в охранных зонах ЛЭП, несут потенциальную опасность для городской инфраструктуры и для самих жителей».

Колэнерго напоминает, что строительство, ремонт или снос зданий и сооружений, производство горных, взрывных, мелиоративных работ, посадка или вырубка деревьев и кустарников, производимые в охранных зонах ЛЭП, должны быть согласованы с энергетиками. Кроме того, на этих территориях запрещен проезд большегрузных машин и провоз механизмов, превышающих в высоту 4,5 метра.

Пренебрежение требованиями безопасности может привести к несчастным случаям в результате поражения электрическим током и сбоям в электроснабжении социально-значимых объектов, населенных пунктов и промышленных предприятий.

Обо всех замеченных нарушениях, повреждениях электрооборудования убедительная просьба сообщать по телефону доверия Колэнерго (815-2) 64-90-44 или по единому телефону «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52.