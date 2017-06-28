Рыбаков, пропавших в Баренцевом море, нашли живыми

28 Июня 2017 года, 11:07

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – На выходе из Кольского залива на побережье обнаружены рыбаки, которые пропали вечером в воскресенье в Баренцевом море. Троё мужчин на моторной лодке направлялись от острова Кильдин в Бухту Кут, когда связь с ними прервалась. Ранее у их транспортного средства сломался двигатель.

Поиск изначально осуществлялся силами Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. Информация также была передана силам Северного флота. Вчера в район поиска был направлен вертолёт Ми-8. Поиски осложнялись сильным волнением и плохой видимостью в море последние несколько дней.

По факту пропажи рыбаков Мурманский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку.

Кто их обнаружил и при каких обстоятельствах пока не сообщается. В настоящий момент к ним направлен пограничный сторожевой катер, который эвакуирует рыбаков. Как сообщили «Би-порту» в ПУ ФСБ по западному арктическому району, один из мужчин находится в тяжёлом состоянии.