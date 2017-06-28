28 Июня 2017 года, 12:23

КАНДАЛАКША/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Кандалакшской дистанции пути объявили голодовку. Информацию об этом «Би-порту» подтвердили в Мурманском территориальном управлении Октябрьской железной дороги, но оперативный комментарий по данному вопросу предоставить не смогли – в ситуации разбираются.

Как стало известно, рабочие недовольны тем, как начисляется оплата за отработанное время, оплата работы в праздничные дни, вызывает недовольство незаконное, по их мнению, лишение работников премий, угрозы увольнений.

Голодающие также сообщают, что направили в прокуратуру заявление о проведении проверки. Связаться с представителями ведомства в настоящий момент «Би-порту» не удалось.

Фото из группы «ВКонтакте»