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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В «МегаФоне» подобрали смартфоны под каждый из тарифов линейки «Включайся!». Samsung в лидерах
 
 
 
 
28 Июня 2017 года, 13:10

В «МегаФоне» подобрали смартфоны под каждый из тарифов линейки «Включайся!». Samsung в лидерах

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РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - В салонах «МегаФона» и интернет-магазине клиенты, кто уже выбрал тарифы новой линейки «Включайся», могут на выгодных условиях приобрести смартфоны. Мы протестировали и выбрали наиболее подходящие модели для пользования каждого из тарифов.

Так, для «Включайся! Общайся» идеально подходит Samsung J5 Prime. Смартфон выделяется режимом энергосбережения, который отключает все фоновые приложения, существенно уменьшая расход заряда аккумулятора. А также светосильным объективом с диафрагмой F1.9, что позволяет получать отличные снимки даже при низкой освещенности. 13-мегапиксельная камера гарантирует высочайшую четкость изображения и проработку мельчайших деталей. Все это будет удобно для клиентов тарифа «Включайся! Общайся», так как он разработан специально для фанатов соцсетей, тех, кто все время онлайн, делится с друзьями фотографиями, пересылает тексты.

Samsung J5 Prime можно приобрести в интернет-магазине «МегаФона» по специальной цене 9990 рублей, что на 3000 рублей меньше средней стоимости по рынку. Условия получения специальной цены:

— вы пользуетесь одним из тарифов линейки «МегаФон — Всё включено S, M, L, XL, VIP» или «Включайся! Пиши, Слушай, Говори, Общайся, Смотри, Премиум»;

— подключаете опцию «Бонус на счёт». Бонус в размере 3000 рублей будет зачислен на счет мобильного телефона сразу, после покупки устройства.

Подробности об акции и перечень смартфонов можно посмотреть на сайте «МегаФона».

Напомним, что в начале лета «МегаФон» представил новую тарифную линейку «Включайся!», которая не имеет аналогов. Она построена, исходя из реальных интересов цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Теперь каждый абонент «МегаФона» может «включиться» в мир безграничных цифровых возможностей. Включённый в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствуют интересам клиента. Поэтому тариф «Включайся!» не содержит избыточных услуг.

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