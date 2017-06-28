Губа Андреева: проект окончен, но работа только начинается

28 Июня 2017 года, 13:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – «Знаменательное событие», «красный день календаря» - таким словами и дружеским похлопыванием по плечу встречали друг друга собравшиеся в губе Андреева. Здесь российские специалисты, представители семи стран, Еврокомиссии и Европейского банка реконструкции и развития. На протяжении 17 лет они совместными усилиями решали задачу по ликвидации «мировой ядерной свалки» XX века. Накануне из губы Андреева отправилась первая партия с отработавшим ядерным топливом, которое в мае было выгружено из здания-укрытия блоков сухого хранения. На борту специализированного судна «Россита» находится девять транспортных упаковочных контейнеров, которые были доставлены на площадку Атомфлота в Мурманске. Фактически этим самым поставлена окончательная точка в проекте по созданию инфраструктуры по вывозу ОЯТ, но настоящая работа ещё впереди.

«Я думаю, что нам для вывоза ОЯТ из двух хранилищ достаточно будет пяти лет. Для выгрузки топлива из третьего хранилища нам потребуется ещё пять лет, потому что там очень серьезное состояние радиационной обстановки, более плохое состояние ядерного топлива», - рассказал журналистам Начальник отдела координации и реализации международных программ Госкорпорации «Росатом» Анатолий Григорьев.

Он отметил, что путь к этому дню был не просто сложный, а очень сложный. Для принятия решения по тому или иному техническому моменту привлекались серьёзные учёные разных стран, чтобы исключить возможные ошибки. Большой вклад в подготовку инфраструктуры по вывозу топлива из губы Андреева внесли российские учёные. Ими были предложены технологии, которых ранее в мире просто не существовало, например технологии по обращению с «эксклюзивными» видами топлива: уран-бериллиевое топливо, уран-циркониевое топливо.

«Сейчас мы уже решаем эту проблему. В 2018 году уран-циркониевое топливо будет готово к переработке, и ПО «Маяк» привезёт с Атомфлота 50 эшелонов этого топлива, которое там находится», - говорит Григорьев.

Первоначальная стоимость работ в губе Андреева оценивалась в 500 млн фунтов стерлингов. Такие подсчёты были сделаны проектной организацией в 1996 году. Но к началу работ совместным «мозговым штурмом» за счёт пересмотра технических и конструктивных решений стоимость удалось снизить более чем в два раза. На сегодняшний день с учётом инфляции можно сказать, что донорская помощь проекту составила около 8 млрд рублей. Вклад Российской Федерации оценивается в 9 млрд рублей.

В ближайший месяц с губы Андреева будет отправлена ещё одна партия ТУКов. И сразу после этого из Мурманска в сторону ПО «Маяк» выдвинется первый эшелон с четырнадцатью контейнерами.

«Есть определенный сигнал в том, что отработавшее топливо мы не утилизируем, а отправляем на «гражданскую службу». Оно будет переработано и станет частью будущих топливных сборок мирного атома – наших реакторных установок на атомных станциях», – сказал глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

О будущем губа Андреева специалисты пока не говорят – прежде надо разобраться с ядерным наследием. Анатолий Григорьев признаётся, что мечтает увидеть здесь «зелёную лужайку», то есть полную реабилитацию земель.

«Хотя, не думаю, что это будет так. По нашему законодательству вывод из эксплуатации занимает до пяти лет, потом принимаются решения о дальнейшем использовании объекта. Мы ещё не в пятилетнем горизонте».

Директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» Олег Крюков уверен, что через небольшое количество времени Мурманская область станет не ядерно-опасной зоной.

«Россита» пока отвезла на Атомфлот только 49 тепловыделяющих сборок, всего же их около 22 тысяч. Для полного вывоза их на переработку потребуется 50 эшелонов.

Фоторепортаж с церемонии отправления теплохода «Россита» смотрите на нашем сайте.