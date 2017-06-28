Спасённых рыбаков доставили в Ура-Губу

28 Июня 2017 года, 13:25

ВИДЯЕВО/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Спасённых рыбаков, которые ранее пропали в Баренцевом море, доставили в Ура-Губу. Об этом «Би-порту» сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району. При этом информация о том, что один из них находится в тяжёлом состоянии, не подтвердилась.

«Рыбаки были обнаружены в Мысе Наволок, они самостоятельно добрались до маяка и вышли на связь с пограничным отделением. Было принято решение направить туда пограничный катер. В целях оказания помощи они были пересажены на спасательное судно «Мурманрыба», - сообщили агентству в ведомстве.

Врач осмотрел пострадавших и пришёл к выводу, что серьёзной медицинской помощи им не требуется. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Напомним, трое мужчины на моторной лодке перестали выходить на связь поздно вечером 25 июня на пути от острова Кильдин.