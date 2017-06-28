Ученые Апатитов выступили против роста зарплат «на бумаге»

28 Июня 2017 года, 14:38

АПАТИТЫ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Апатитах состоялся митинг в поддержку российских учёных. Мероприятие было инициировано профсоюзом Российской академии наук. Как ранее сообщили «Би-порту» в Кольском научном центре РАН, митинг был направлен против выполнения Майских указов президента без дополнительного финансирования науки.

Люди, который вышли сегодня на улицы с плакатами, требовали прекратить накручивать зарплаты «на бумаге» и сообщали, что для видимого увеличения зарплаты ученых, их переводят на неполный рабочий день или сокращают ставки.

Напомним, в мае стало известно, что нескольких сотрудников Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН попадут под сокращение. Такое решение было принято в связи с недостаточным бюджетным финансированием.