2,3 млн россиян попали под ограничения судебных приставов на выезд за границу

28 Июня 2017 года, 15:41

РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - По данным ФССП, число невыездных должников последовательно увеличивается. Если два года назад по состоянию на май их было всего 782 тысяч, то год назад – уже 2 млн, а сейчас – 2,3 млн, пишут «Известия». По действующему с 2005 года закону, при имеющейся непогашенной задолженности выезжать за границу запрещено.

Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода и может многократно продлеваться до погашения долга. Как указывают в ФССП, процедура снятия ограничения выезда за границу сейчас занимает 10 дней — то есть оплатить долг по исполнительному листу лучше за две недели до вылета.

Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov