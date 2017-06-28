Проблемы кандалакшских железнодорожников рассмотрит специальная комиссия

28 Июня 2017 года, 16:05

КАНДАЛАКША/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – С сотрудниками Кандалакшской дистанции пути, которые сегодня объявили голодовку, достигнута договорённость об их возвращении к работе. Об этом «Би-порту» сообщили в Мурманском территориальном управлении Октябрьской железной дороги.

«Специальная комиссия Октябрьской железной дороги рассмотрит трудовой спор в Кандалакшской дистанции пути. На данный момент прошла встреча с руководителями дороги, на которой были озвучены проблемные вопросы», - сообщил собеседник агентства.

Сегодня стало известно, что четыре сотрудника Кандалакшской дистанции пути объявили голодовку. Рабочие недовольны тем, как начисляется оплата за отработанное время, оплата работы в праздничные дни, вызывает недовольство незаконное, по их мнению, лишение работников премий, угрозы увольнений. Трудовой спор находится под личным контролем руководителя ОЖД.

Фото: Foursquare