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Главная » НОВОСТИ » Проблемы кандалакшских железнодорожников рассмотрит специальная комиссия
 
 
 
 
28 Июня 2017 года, 16:05

Проблемы кандалакшских железнодорожников рассмотрит специальная комиссия


КАНДАЛАКША/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – С сотрудниками Кандалакшской дистанции пути, которые сегодня объявили голодовку, достигнута договорённость об их возвращении к работе. Об этом «Би-порту» сообщили в Мурманском территориальном управлении Октябрьской железной дороги.

«Специальная комиссия Октябрьской железной дороги рассмотрит трудовой спор в Кандалакшской дистанции пути. На данный момент прошла встреча с руководителями дороги, на которой были озвучены проблемные вопросы», - сообщил собеседник агентства.

Сегодня стало известно, что четыре сотрудника Кандалакшской дистанции пути объявили голодовку. Рабочие недовольны тем, как начисляется оплата за отработанное время, оплата работы в праздничные дни, вызывает недовольство незаконное, по их мнению, лишение работников премий, угрозы увольнений. Трудовой спор находится под личным контролем руководителя ОЖД.

Фото: Foursquare

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