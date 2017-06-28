«Норникель» реконструирует распределительную подстанцию в Мончегорске

28 Июня 2017 года, 16:50

МОНЧЕГОРСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - В Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникеля») началась реализация проекта по реконструкции распределительной подстанции РП-70. Это одна из важнейших подстанций в системе электроснабжения Мончегорской промплощадки компании. Она питает электроэнергией электролизное отделение и расходный склад хлора цеха электролиза никеля, сообщили «Би-порту» в компании.

В связи с непрерывностью процесса производства никеля реконструкция РП-70 будет выполняется поэтапно. В настоящее время проводится работа по приобретению оборудования и выбору подрядчика. Инвестиции «Норникеля» в реконструкцию РП-70 составят более 156 млн рублей. Ожидается, что проект будет реализован к концу 2018 года.