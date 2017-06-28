Сбербанк и АО «Концерн «НПО «Аврора» подписали на МВМС-2017 соглашение о стратегическом сотрудничестве

28 Июня 2017 года, 16:15

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - На VIII Международном военно-морском салоне МВМС-2017 Сбербанк и АО «Концерн «НПО «Аврора» заключили трехстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Документ подписали председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо, управляющий филиалом ПАО «Сбербанк» в Республике Индия Алексей Кечко и генеральный директор АО «Концерн «НПО «Аврора» Константин Шилов.

«Соглашение призвано обеспечить долгосрочное и взаимовыгодное развитие партнерских отношений между сторонами сразу в двух регионах – в Индии и в Северо-Западном федеральном округе, что важно для развития нашего международного сотрудничества», - подчеркнул управляющий филиалом ПАО «Сбербанк» в Республике Индия Алексей Кечко.

«Научно-производственное объединение «Аврора» - перспективный и надежный партнер, и мы видим большой потенциал в развитии нашего взаимодействия на международном уровне», - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо.

«Сбербанк всегда рядом - и в России, и в Индии. Надежный, проверенный временем и делом партнер», - прокомментировал генеральный директор АО «Концерн «НПО «Аврора» Константин Шилов.

Сбербанк активно финансирует исполнение государственного оборонного заказа и является безусловным лидером по его банковскому сопровождению. В настоящее время на банковском сопровождении Сбербанка более 2 тысяч госконтрактов, 300 из них приходится на долю Северо-Западного банка.

В кредитном портфеле корпоративных клиентов Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» доля предприятий оборонно-промышленного комплекса составляет 10,8%. В 2017 году предприятия отрасли получили кредитные средства на общую сумму 15,3 млрд рублей, а также гарантии на 3 млрд рублей.

Общий объем ссудной задолженности клиентов ОПК в Северо-Западном банке составляет 54 млрд рублей, общая сумма выданных гарантий - 85 млрд рублей.