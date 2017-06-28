С начала года цены в России выросли на 2,1%

28 Июня 2017 года, 16:40

РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - За период с 20 по 26 июня 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала июня – 100,4%, с начала года – 102,1%.

За прошедший период сахар-песок стал дороже на 1,6%, баранина и соль – на 0,2%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 0,8%, крупу гречневую – на 0,7%, муку, сметану, кур, масло подсолнечное, маргарин и карамель – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2%, в том числе на капусту белокочанную – 12,1%, морковь – 4,9%, яблоки – 3,5%. В то же время огурцы и помидоры подешевели на 3,9% и 3,0% соответственно.