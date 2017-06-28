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Главная » НОВОСТИ » Мурманская область – в числе неэффективных регионов по развитию ЖКХ
 
 
 
 
28 Июня 2017 года, 17:14

Мурманская область – в числе неэффективных регионов по развитию ЖКХ


РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Мурманская область оказалась в числе 56 регионов, которые недостаточно эффективно используют ресурсы для развития ЖКХ. Данные Министерства экономического развития приводят «Известия».

По заключению ведомства, 26 регионов содержат коммунальное хозяйство на неудовлетворительном уровне при достаточно высоком уровне ресурсной обеспеченности за счет доходов от ЖКХ и субсидий. В оставшихся 33 регионах из группы тех, кто расходует средства неэффективно, состояние коммунального комплекса оценено как удовлетворительное, однако это достигается за счет постоянного вливания ресурсов. В неудовлетворительном состоянии из-за дефицита средств коммунальная система находится лишь в семи регионах, посчитали в ведомстве.

Чтобы решить проблему, Минэкономразвития предложило вместо дальнейшего роста тарифов и увеличения субсидий уделить внимание тому, как расходуются средства — усилить контроль и отладить административное управление на местах.

Чтобы поднять уровень ЖКХ, в документе предложены меры, которые следует принять для повышения эффективности вложения средств. Это сокращение ресурсов, жесткий контроль, системные меры по повышению эффективности управления. Для самых неэффективных регионов предложено перейти на расходование ресурсов в режиме «ручного управления». В то же время 29 регионов организовали работу качественно при минимуме ресурсов, и 16 из них предлагается выделить дополнительные субсидии, чтобы качество продолжало расти.

Напомним, накануне стало известно, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун оказалась на 40 месте в рейтинге глав регионов в сфере ЖКХ.

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