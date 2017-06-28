Военно-морской флот России построит новый авианосец

28 Июня 2017 года, 17:30

РОССИЯ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - ВМФ России планирует строительство нового авианосца. Как сообщил заместитель главкома по вооружению Виктор Бурсук, макет уже представил Крыловский центр, но прорабатываются и другие разработки. Проектирование заложено в госпрограмму вооружения на 2018-2025 гг. Сейчас в ВМФ есть только один авианосец - сданный в 1991 году тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Его начнут модернизировать в следующем году. Российским вооруженным силам необходимо минимум 6 авианосцев, заявил в эфире радио Sputnik член президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», полковник запаса Андрей Головатюк.

«Авианосец - это очень дорогая вещь. Не каждая страна, имеющая свой флот, может позволить себе иметь авианосец, потому что для того, чтобы, во-первых, его построить, для того, чтобы его содержать, нужны очень большие деньги. Плюс нужна развитая береговая инфраструктура для того, чтобы этот авианосец где-то базировался. Но вызовы и угрозы современной безопасности привели к тому, что выработалось мнение, что все-таки авианосный флот надо развивать, в том числе и у нас в стране. «Адмирал Кузнецов» был заложен в начале 80-х гг. Если мне не изменяет память, в 1982 году его заложили, и в 1992 году его приняли на вооружение, то есть фактически 10 лет он строился и доводился до ума. Современный авианосец, который будет, это - новое радиотехническое оборудование, это - новая силовая установка, новые условия для размещения экипажа, летного состава, что, в свою очередь, при длительных походах очень важно, создание нормальных бытовых условий, ну и, естественно, современное вооружение. Самое главное - принять вовремя решение, оценить обстановку и понять - сколько авианосцев нам надо и для решения каких задач. Я считаю, что у нас на Северном флоте, на Тихоокеанском флоте должно быть минимум по 2 авианосцев, которые способны решать задачи, потому что по мировой классификации "Адмирал Кузнецов" не является авианосцем, он является авианесущим крейсером. И, в соответствии с концепцией Монтре, он имеет право заходить в Черное море, потому что на нем есть ракетное вооружение. Американские авианосцы не имеют права заходить в Черное море, потому что они, юридически, действительно являются авианосцами. На Черном море авианосец нужен для того, чтобы решать задачи на Ближнем востоке и в Средиземном море. Исходя их моего опыта, по 2 авианосца на каждом море должно быть, это минимум. Это получается Северный флот, Тихоокеанский и Черноморский, 6 авианосцев», - считает военный эксперт.

Фото: FlotProm, Никита Григорьев