Поле пониженного атмосферного давления определит погоду на Кольском полуострове

29 Июня 2017 года, 07:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - 29-30 июня погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, поле повышенного атмосферного давления. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +10+15 градусов, на западе области +15+20 градусов.

Уровни воды на большинстве рек понижаются на 2-17 см в сутки. На реках востока области и на горных реках формируются вторые пики весеннего половодья. С 27 июня на Серебрянском водохранилище наблюдается дрейф льда.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +9 градусов, ветер северный 2-3 м/с.