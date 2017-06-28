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Виктор Георги:

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Главная » НОВОСТИ » Каждые выходные для каждой семьи в парке «Огни Мурманска»
 
 
 
 
29 Июня 2017 года, 09:10

Каждые выходные для каждой семьи в парке «Огни Мурманска»


МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня полноценным и наиболее желанным становится отдых без гаджетов и технологий. В ближайшие годы ожидается резкий всплеск популярности направлений так называемой цифровой детоксикации, то есть мест, где можно отдохнуть от телефона, интернета, социальных сетей и т.д.

С 1 июля Парк активного отдыха и туризма «Огни Мурманска» каждую субботу и воскресенье проводит веселые соревнования: «МАМА, ПАПА, Я — спортивная семья».

Соревнования пройдут в веревочном экстрим-парке, полосе препятствий, а также проведут конкурсы и предложат ответить на загадки. Участников соревнований и гостей (зрителей) ожидает веселая музыка, сочные шашлыки, прохладительные напитки, а самое главное - здоровый отдых на свежем воздухе.

Участие бесплатное, никаких вступительных взносов от желающих. Для участия приглашаются команды от 3 до 5 человек. Это может быть семья или дети под присмотром родителей. Детей до 12 лет без сопровождения на дистанцию не выпускаем.

Требуется предварительная регистрация, чтобы не ждать на старте. Команды без предварительной регистрации выпускаются после тех команд, которые зарегистрировались заранее и получили своё стартовое время.

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В рамках праздника пройдет ознакомление с новыми акциями от компании «Огни Мурманска»: «ОТДЫХ БЕЗ ГАДЖЕТОВ»!

Директор парка Галкин Олег подробно рассказал: «Например, тариф «БЕЗЛИМИТ» включает в себя: неограниченное количество спусков на тросе «тарзанка» над озером неограниченное количество прохождений верёвочной экстрим-трассы, покорение скалодрома без ограничения подъёмов, 20 минут катания на лодке. Стоимость пакета услуг в будние дни 300 рублей, в выходные дни 600 рублей за весь день. Есть спецпредложения для детей, они дешевле».

Мурманчане и жители области смогут укрепить свое здоровье, наладить дружеские взаимоотношения друг с другом, развить свое мышление, быстроту, ловкость, подвижность и целеустремленность.

Регистрация в 11:30. Старт с 12:00. Праздник рассчитан на детей 5 - 7 лет, родителей, семейных пар. Мероприятие проходит в форме развлечения продолжительностью 1 час.

Подробнее по телефону 8(8152) 554-009 и в группе.

Бесплатный автобус до парка «Огни Мурманска» от остановок Кооперативная и Автопарк.

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