ГК «Русская аквакультура» запускает экологический проект «Чистые берега»

29 Июня 2017 года, 09:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - Группа компаний «Русская аквакультура» выступила инициатором социального экологического проекта «Чистые берега», приуроченного к году Экологии в России. Акция стартует 30 июня в поселке Ура-Губа. Волонтеры проекта приведут в порядок центральную улицу муниципалитета и очистят ее от мусора.

В течение этого лета «Русская аквакультура» намерена также высадить экологические десанты на побережье пляжей Ура-Губы и Титовки.

По словам генерального директора ПАО «Русская аквакультура» Ильи Соснова, защита окружающей среды - одна приоритетных ценностей компании.

«Выращивание атлантического лосося возможно только в Заполярье, потому что здесь уникальные природные условия. Поэтому наша компания как никто заинтересована в защите окружающей среды. Пусть проект «Чистые берега» станет вкладом «Русской аквакультуры» в сохранение здоровой экологии Мурманской области», - рассказал Илья Соснов.

Справка:

ПАО «Русская аквакультура» - крупнейшая в России рыбоводная компания.

Лидер по выращиванию атлантического лосося и радужной форели.

География деятельности – Мурманская область, Республика Карелия.

В 2016-2017 гг. добыча атлантического лосося стала рекордной в истории компании.