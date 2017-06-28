Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Мурманский морской торговый порт»

29 Июня 2017 года, 10:30

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - Участники собрания заслушали и утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММТП» за 2016 год, отметили успешную работу крупнейшей стивидорной компании Арктического бассейна, а также рост всех показателей эффективности деятельности предприятия. Принято решение полученную прибыль ПАО «ММТП» по результатам отчетного года не распределять.

В ПАО «ММТП» будет продолжена реализация масштабной программы реконструкции и модернизации производственных мощностей, а также обновления технологического оборудования. Особое внимание будет уделено поступательному решению экологических вопросов и увеличению инвестиций в природоохранную деятельность.

Также акционеры избрали Совет директоров ПАО «ММТП» в количестве семи человек и Ревизионную комиссию Общества, утвердили аудитора на 2017 год и Устав компании в новой редакции.