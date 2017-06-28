Ребёнка, пропавшего в Абрам-Мысе, нашли живым

29 Июня 2017 года, 11:50

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Полицейские нашли пропавшего накануне в Абрам-Мысе восьмилетнего мальчика. Он находился в квартире пятилетней девочки, с которой познакомился во время прогулки 28 июня. Об этом «Би-порту» сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.

«Был осуществлён поквартирный обход, в одной из квартир были услышаны детские голоса», - сообщили в полиции.

Как стало известно агентству, девочка пригласила мальчика к себе домой, поскольку ей было страшно ночевать одной. Родители в ночное время дома отсутствовали. Оба ребёнка не состоят на учёте, их семьи благополучные.

В настоящий момент в отношении родителей девочки проводится проверка.