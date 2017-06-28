Заседание президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики пройдёт в Санкт-Петербурге

29 Июня 2017 года, 12:07

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Санкт-Петербурге на площадках Международного военно-морского салона состоится заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

В ходе заседания планируется обсудить проблемы и перспективы создания в Арктике современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, энергетическую безопасность арктических субъектов России, а также ход работ по установлению внешней границы континентального шельфа России в Северном ледовитом океане.

Ожидаются доклады Минкомсвязи РФ, Минприроды РФ, Минэнерго РФ.

В заседании примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти, представители бизнеса и научных организаций. В числе глав арктических субъектов страны в заседании примет участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун.