Встречайте мобильное приложение «Окраина»

29 Июня 2017 года, 12:20

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - Кто сказал, что летом в Мурманске жизнь будто замирает? ОКРАИНА это опровергает и сообщает отличную новость для пользователей Android. 28 июня 2017 года было запущено мобильное приложение первого мясного интернет-магазина ОКРАИНА.

Интернет-магазин ОКРАИНА всегда славился своей клиентоориентированностью. Мобильное приложение ОКРАИНА позволяет совершить заказ в интернет-магазине максимально комфортно и быстро.

Коротко о преимуществах:

Удобная навигация!

Моментальное информирование о новинках, горячих предложениях и выгодных акциях!

Прямая связь с оператором без набора номера телефона!

Интернет-магазин ОКРАИНА - продуктовый магазин, который всегда с клиентом.

Установить с Google Play Market.

*Приложение для платформы IOS на подходе!

Справка:

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОКРАИНА – первый мясной интернет-магазин в России от производителя и единственный на Кольском полуострове. Дата запуска – май 2015 года. Количество зарегистрированных пользователей – 28 000 человек. География доставки насчитывает более 30 населенных пунктов. Ассортимент интернет-магазина – вся линейка колбас, деликатесов, полуфабрикатов, которые выпускает ООО «МПЗ Окраина». Это порядка 300 позиций.