Продолжительность жизни в России выросла до 71,8 года

29 Июня 2017 года, 13:18

РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - Средняя продолжительность жизни в России в 2016 году выросла до рекордного показателя - 71,87 года. Дольше всего в России живут в Ингушетии, Дагестане и Москве — более 77 лет, приводят данные Росстата «Известия». При этом женщины в среднем живут 77 лет, а мужчины - 66,5 лет.

Меньше всего показатель продолжительности жизни в Тыве (64,2 года), в Чукотском автономном округе (64,4 года) и Еврейской автономной области (65,8 года).

Заместитель председателя ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Анатолий Бритов отметил, что на продолжительность жизни в первую очередь влияют поведенческие особенности, внешнесредовые факторы, а также наследственность.

«Традиционно самые высокие показатели на Кавказе. Местные жители много двигаются из-за особенностей местности, при этом мало пьют, у них сильный генетический фон. Но самое главное, в горах давление воздуха ниже, чем на равнине. Это служит своеобразной профилактикой ишемии и гипертонии мозга», — рассказал специалист.

Что касается столичного региона, то, по мнению Анатолия Бритова, значительную роль сыграла борьба властных структур Москвы с вредными привычками москвичей (запрет курения и распития алкоголя в общественных местах).

Цель: достичь среднего показателя в 76 лет к 2025 году. Об этом ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

Фото: Twitter