Мурманского бурильщика наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

29 Июня 2017 года, 13:35

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Бурильщика полупогружной плавучей буровой платформы «Полярная звезда» мурманского филиала ООО «Газпром флот» Сергея Харахоркина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Харахоркин награждён медалью за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила его с этой высокой наградой.

«Уважаемый Сергей Владимирович! Примите искренние поздравления по случаю награждения Вас государственной наградой. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в Вашем нелёгком труде», – говорится в телеграмме главы региона.