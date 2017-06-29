Эксперты ожидают дефляцию в августе

29 Июня 2017 года, 14:30

РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – В августе 2017 года впервые с 2011 года ожидается дефляция. Снижение цен в среднем по Росси может составить 0,2%. Такие прогнозы дают экономисты крупных банков и директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

Влияние на цены должен оказаться рост выездного турпотока на 30%. Как следствие – снижение потребительского спроса, пишут «Известия».

Однако препятствием для удешевления товаров и услуг может стать существенное ослабление курса рубля и влияние погодных условий на урожай.

В последний раз цены в России снижались в августе 2011 года также на 0,2%. А до этого дефляция отмечалась в 2005 году.