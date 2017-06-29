Для Мурманских школьников создано 200 рабочих мест на летний период

29 Июня 2017 года, 15:02

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске активно ведется работа по организации трудовой занятости несовершеннолетних горожан. Ежегодно в период летних каникул ребята в возрасте от 14 до 18 лет имеют возможность получить денежное вознаграждение, а также трудовой стаж, работая в различных организациях города.

«Такой вид занятости очень полезен для самих ребят. Они не только получают трудовое воспитание, но и приобретают новые навыки, учатся быть дисциплинированными, ответственными», – отметила директор средней общеобразовательной школы №5 Ирина Ускова.

Вопросом временного трудоустройства юных мурманчан занимается муниципальное учреждение «Объединение молодежных центров» совместно с «Центром занятости населения города Мурманска». Этим летом создано около 200 рабочих мест на различных предприятиях заполярной столицы, среди которых медицинские организации, городские учреждения. К примеру, подростки задействованы в уборке мурманских парков и скверов.

АГМ