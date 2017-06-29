Экологический взвод Северного флота выполнил 20% работы на острове Котельный

29 Июня 2017 года, 15:48

РОССИЯ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - Экологический взвод Северного флота, занимающийся очисткой острова Котельный архипелага Новосибирские острова от металлолома выполнил 20 процентов запланированной нормы по утилизации порожней бочкотары. За неделю военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Северного флота спрессовали 3000 металлических бочек из-под горюче-смазочных материалов и топлива. Они применяют два гидравлических пресса, работающих на дизельном топливе. Средний темп прессовки бочек составляет около 500 штук в день, сообщили в пресс-службе Северного флота.

В общей сложности экологи собрали и подготовили к погрузке в транспортные контейнеры более 120 тонн металлического мусора. Всего за летний сезон должно быть подготовлено к вывозу с острова Котельный около 600 тонн металлолома, в том числе 15 тыс. единиц порожней бочкотары.

Фото: topwar.ru