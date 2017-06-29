Областные депутаты проголосовали за создание общественной молодёжной палаты

29 Июня 2017 года, 16:33

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – Депутаты Мурманской областной думы на сегодняшнем заседании поддержали предложение создать общественную молодёжную палату. Согласно разработанному к настоящему времени положению, её членом может стать гражданин РФ от 18 до 35 лет, проживающий в Мурманской области.

Так называемый Молодёжный парламент формируется на добровольной основе из 16 членов. Предполагается, что в его состав войдут 4 представителя от Правительства региона, 4 – от Мурманской областной Думы, 3 – от Общественной палаты, 5 – от Ассоциации «Совет муниципальных образований».

Проект положения об этом органе сегодня принят за основу, в дальнейшем документ будет дорабатываться.

По мнению парламентариев, инициатива поспособствует приобщению активной и неравнодушной молодежи к взаимодействию с органами государственной власти региона и участию в социально-политической жизни Мурманской области.

Ранее в Мурманске уже функционировал Молодёжный парламент. Его создавали в 2010 году при думе четвёртого созыва.