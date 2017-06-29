Капуста прибавила в цене ещё почти 16%

29 Июня 2017 года, 17:02

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ – За прошедшую неделю лидером по удорожанию вновь стала белокочанная капуста, цену на которую выросли на 15,7%. Об этом свидетельствуют данные Мурманскстата. Репчатый лук стал дороже на 8,1%, цены на картофель выросли на 2,4%, морковь подорожала на 2,2%, яблоки – на 1,9%. Выросли цены на сахар и пшено – на 1,6% и 1,3% соответственно.

Более всего снизились цены на куриные яйца - на 1,6%, на баранину - на 1,2, на говядину - на 1%. Гречневая крупа стала дешевле на 0,9%, вермишель – на 0,8%.

Фото: Twitter