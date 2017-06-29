Деньги на систему связи в Арктике надо тратить с умом

29 Июня 2017 года, 17:30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин призвал «умно» распоряжаться деньгами при создании инфраструктуры связи в Арктике и не дублировать эту работу. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

«Деньги надо тратить исключительно умно, комплексно, нельзя допускать того, чтобы у нас кто-то создавал свою систему связи, свой огород вскапывал в Арктике, - сказал Рогозин. - Надо подумать, каким образом разные ключи доступа будут у самых разных заказчиков. Система должна быть единая, стабильно работающая на всем пространстве арктической зоны».

Он подчеркнул, что невозможно обходиться без связи, без мониторинга ситуации в Арктике.