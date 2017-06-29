Завершено расследование дела о падении автокрана в Североморске

30 Июня 2017 года, 08:25

СЕВЕРОМОРСК/ 30 июня/ БИ-ПОРТ – В Североморске завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего работника ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России». Мужчина, являющийся машинистом автокрана, обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

По версии следствия, 21 октября 2016 года при проведении строительных работ по укладке бетона на строительном объекте в Североморске машинист автомобильного крана прибавил вылет стрелы крана, что привело к превышению максимальной величины допустимой загрузки крана до 255%. Это привело к опрокидыванию крана с последующим падением бадьи с бетоном на стоящую рядом тур-вышку, на которой в этот момент находились двое рабочих, а также на рабочего, стоящего на земле. Трём пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия были допрошены более 30 свидетелей, проведено 4 судебных экспертизы. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Североморский районный суд для рассмотрения по существу.