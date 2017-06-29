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Главная » НОВОСТИ » Абонентам Tele2 на Карибах теперь доступна сеть Digicel
 
 
 
 
30 Июня 2017 года, 08:40

Абонентам Tele2 на Карибах теперь доступна сеть Digicel


МИР/ 30 июня/ БИ-ПОРТ - Клиенты Tele2 теперь могут пользоваться услугами автоматического голосового роуминга и мобильным интернетом в сети Digicel в странах Карибского бассейна, таких как: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Барбадос, Бонэйр, Гайана, Гаити, Гваделупа, Гвиана, Гренада, Доминика, Кюрасао, Мартиника, Монтсеррат, Панама, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Теркс и Кайкос, Тринидад и Тобаго, Ямайка, Бермудские и Британские Виргинские острова, Острова Кайман.

На этих территориях абонентам Tele2 доступен автоматический голосовой роуминг по цене 65 рублей за минуту входящего или исходящего вызова на все направления. Стоимость отправки одного текстового или мультимедийного сообщения - 12 рублей.

Клиенты оператора могут подключить опцию «Разговоры без границ», которая позволяет принимать все вызовы по цене 5 рублей за минуту. Абонентская плата за услугу составляет 5 рублей в сутки. Подключить «Разговоры без границ» можно в личном кабинете пользователя или с помощью USSD-команды *143*1#.

Tele2 также дает своим абонентам возможность воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом по выгодным ценам: 1 Мб данных будет стоить 50 рублей. Абоненты Tele2 могут оптимизировать расходы на интернет, подключив опцию «Интернет за рубежом». Услуга позволяет скачивать 10 Мб трафика за 300 рублей.

Подробную информацию о тарифах и дополнительных услугах Tele2 смотрите на официальном сайте в разделе «Роуминг».

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