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В Мурманске спасатели продолжают поиски мальчика, упавшего с моста через Кольский залив
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » ООО «Косам» выплатил работникам зарплату под давлением следствия
 
 
 
 
30 Июня 2017 года, 08:55

ООО «Косам» выплатил работникам зарплату под давлением следствия


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 июня/ БИ-ПОРТ – В очередной раз благодаря мерам, предпринимаемым Следственным комитетом работникам ООО «Косам» выплатили задолженность по заработной плате. Сейчас им выплачена сумма в размере 2,3 млн рублей за май-июнь 2017 года. Это означает, что долг перед работниками общества погашен в полном объеме. Ранее, благодаря планомерной работе следователей СК РФ по Мурманской области работникам выплачена задолженность по заработной плате в размере более 70% от подлежащей к выплате.

Следствием было установлено, что с января по апрель 2017 года 207 работникам общества с ограниченной ответственностью, которое занимается строительно-монтажными работами на территории ЗАТО Мурманской области, не выплачивалась установленная законом заработная плата. Общий размер ее задолженности составлял более 21 миллиона рублей.

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