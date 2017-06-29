Особым зонам безопасности прописали порядок работы

30 Июня 2017 года, 09:10

РОССИЯ/ 30 июня/ БИ-ПОРТ - Утверждены Правила определения зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии и Правила обеспечения особого правового режима на её территории. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Напомним, в мае 2017 года распоряжением правительства на всех объектах атомной отрасли, в том числе на Кольской АЭС и Атомфлоте, были созданы зоны безопасности с особым правовым режимом. Мера направлена на повышение антитеррористической защищённости таких объектах. Сейчас стали известны детали функционирования таких зон.

Особый правовой режим зоны безопасности включает ограничения на въезд и пребывание граждан на её территории и ограничения на полёты летательных аппаратов над территорией зоны безопасности. Кроме того, предусматриваются ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом на территории зоны и другие ограничения, установленные федеральными законами.