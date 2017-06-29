Сотрудника «Октябрьского ЖЭУ» оштрафовали за бомжей в подвале

30 Июня 2017 года, 09:45

МУРМАНСК/ 30 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Октябрьского округа Мурманска провела проверку по факту обращению жителей дома на проезде Северном. Граждане жаловались, что в подвальное помещение дома имеется свободный доступ. В результате чего в нем обосновались лица без определенного места жительства.

«В этом же в подвальном помещении обнаружено большое количество бытового мусора, электроприборы, личные вещи и отсутствовала доступность прохода ко всем элементам подвала», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По результатам рассмотрения административного дела Государственной жилищной инспекцией Мурманской области должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.