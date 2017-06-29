Огни Мурманска открыли новое направление туров: по «Местам Силы» Кольского полуострова

30 Июня 2017 года, 10:20

МУРМАНСК/ 30 июня/ БИ-ПОРТ - Каменные лабиринты называют «немыми свидетелями седой старины». Они несут информацию о далеком прошлом. Повсюду на Земле, кроме Антарктиды, встречаются загадочные выкладки из камней, наскальные рисунки, орнаменты и т. п. в виде спиралей или более сложно устроенных лабиринтов. «Вавилоны» — так называли лабиринты на Русском Севере (из за спиралевидной — как подъем на Вавилонскую башню — структуры), это сооружения в форме спирали диаметром 6–10 м, выложенные из камней на поверхности земли. Одни считали, что древние люди в этих сооружениях приносили жертву, другие – местами для посвящений, третьи – местами Силы, где человек может перейти в иное измерение. Один из известных Кольских сакральных мест – Мурманский лабиринт, находится почти в черте города, за оградой коттеджного поселка «Огни Мурманска».

«Как добраться до лабиринта?», – переспросил Галкин Олег, директор парка активного отдыха и туризма «Огни Мурманска».- «Можно напрямую от объездной автодороги на Североморск. Двигаясь вверх в перпендикулярном направлении от дороги, вы через несколько минут поднимитесь на вершину сопки, где найти лабиринт будет вопросом 5 минут. Также можно зайти со стороны парка отдыха «Огни Мурманска», двигаясь полтора километра на север, но местность здесь более лесистая и болотистая (влажная после недавней зимы)».

Эзотерические путешествия или ноосферный туризм (путешествия к «Местам Силы», где возможно восстановить здоровье и силы) - сегодня являются новым направлением отдыха. Феномен «Мест Силы» не объясним с точки зрения традиционной медицины, но подтверждено, что на Земле имеются места природных и силовых аномалий. Одно из первых упоминаний о «Местах Силы» встречается в книгах Карлоса Кастанеды.

Директор гостиницы «Огни Мурманска» Алена Радецкая рассказала: «Сейдовый комплекс «Сила Севера» открытый компанией «Огни Мурманска» в прошлом году, создает мощную энергетическую сеть внутри мегалитов, обладающую максимальной способностью воздействия на организм человека. Ценность комплекса для мурманчан, на мой взгляд, заключается в его доступности, отсутствии какой-либо платы и широком спектре действия. Местные эзотерики подтверждают, что данное место является «местом силы» (местом набора и восстановления правильного течения энергии человека)».

Как правило, такие места, куда приезжают за лечением физических и душевных недугов, снятия стресса городской суеты, находятся в местах существования древних цивилизаций, умевших поддерживать здоровье в равновесии с природой.

Комплекс «Сила Севера» восстановлен на том же месте, где нынешние старожилы в детстве пробегали мимо на рыбалку к Рог-озеру, в дальний сосновый бор (который круглый год поставляет Мурманску чистый воздух). С этой сопки открывается прекрасный вид с высоты птичьего полета на Кольский залив, и тут единственное место, где вы можете увидеть и памятник Алеше и поселок Мурмаши.

Компания «Огни Мурманска» предлагает туры и путешествия по «Местам Силы» Кольского полуострова: Сейдозеро, Ловозерские тундры, скала Праудедки, сейд Летящий камень, лабиринты. К услугам гостей: профессиональные проводники, комфортабельный микроавтобус, катера, снегоходы, баня, рыбалка, питание - включено. Такие туры – это путешествия в места скопления особой энергии, которая благотворно воздействует на энергетическое состояние человека, его духовное и физическое здоровье.

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