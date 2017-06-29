Прокуратура требует вернуть жителям Умбы горячую воду

30 Июня 2017 года, 10:36

УМБА/ 30 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Терского района направила в суд исковое заявление с требованием признать незаконными действия АО «АтомЭнергоСбыт». Компания ввела полное ограничение режима потребления электроэнергии на котельные посёлка Умба. С 22 июня в 18 многоквартирных домах населённого пункта, где проживают более 300 человек, отсутствует горячее водоснабжение. Гарантирующий поставщик таким образом пытается бороться с ростом задолженности за поставленный ресурс.

Ранее прокуратура уже предупреждала компанию ещё на этапе намерения отключить электроснабжение.

Фото: grandkid.ru